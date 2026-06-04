Опасность атаки БПЛА объявлена в Мордовии и Тульской области

В Тульской области и Мордовии объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Мордовии и Тульской области

Москва4 июн Вести.На территории Мордовии и Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом предупредили власти регионов.

Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие отметил губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере MAX

Жителей Мордовии об беспилотной опасности предупредило правительство республики через официальные каналы в социальных сетях.

Ранее вечером 4 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, в том числе в Крыму, Тамбовской, Липецкой, Калужской, Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.