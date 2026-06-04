Москва4 июнВести.На территории Мордовии и Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом предупредили власти регионов.
Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствиеотметил губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере MAX
Жителей Мордовии об беспилотной опасности предупредило правительство республики через официальные каналы в социальных сетях.
Ранее вечером 4 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, в том числе в Крыму, Тамбовской, Липецкой, Калужской, Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.