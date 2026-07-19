Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской и Тамбовской областях

В Тульской и Тамбовской областях объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской и Тамбовской областях

Москва19 июл Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тульской и Тамбовской областей. Об этом сообщают врасти регионов в официальных каналах на платформе MAX.

На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие предупредил, в частности, жителей Тульской области губернатор Дмитрий Миляев

Население Тамбовской области оповестили о воздушной тревоге по каналам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).