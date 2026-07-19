Москва19 июлВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тульской и Тамбовской областей. Об этом сообщают врасти регионов в официальных каналах на платформе MAX.
На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствиепредупредил, в частности, жителей Тульской области губернатор Дмитрий Миляев
Население Тамбовской области оповестили о воздушной тревоге по каналам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).