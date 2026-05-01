В Тульской области объявили об опасности атаки БПЛА Опасность атаки беспилотников объявлена в Тульской области

Москва1 мая Вести.На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Глава региона опубликовал в мессенджере MAX уведомление об угрозе беспилотников в 11.06 по московскому времени 1 мая.

Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА говорится в заявлении

Также Дмитрий Миляев призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил, что связаться с экстренными службами можно по номеру телефона 112.