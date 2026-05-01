Москва1 маяВести.На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Глава региона опубликовал в мессенджере MAX уведомление об угрозе беспилотников в 11.06 по московскому времени 1 мая.
Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛАговорится в заявлении
Также Дмитрий Миляев призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил, что связаться с экстренными службами можно по номеру телефона 112.