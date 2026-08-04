Москва4 авгВести.Опасность атаки беспилотников объявлена в Тульской области. Об этом предупредил жителей губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
Сообщение размещено сегодня, 4 августа, в 12.00.
Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛАговорится в публикации
Глава региона призвал сохранять спокойствие и напомнил единый номер вызова экстренных служб: 112.
Сегодня ночью в Тульской области уже действовало аналогичное предупреждение, отбой объявили около 8 утра.