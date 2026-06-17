Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена во Владимирской и Тамбовской областях

Во Владимирской и Тамбовской областях объявлена воздушная тревога из-за БПЛА Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена во Владимирской и Тамбовской областях

Москва17 июн Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Владимирской и Тамбовской областей. Об этом сообщают региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"Воздушная тревога" — опасность атаки беспилотных воздушных судов на территории Тамбовской области. Соблюдайте спокойствие! говорится в канале тамбовской службы РСЧС в мессенджере MAX

Жителей Владимирской области также предупредили о беспилотной опасности по каналам РСЧС.

Ранее в ночь на 17 июня воздушная тревога сработала в нескольких регионах, включая Рязанскую, Орловскую, Курскую и Ростовскую области, а также Ставропольский край.