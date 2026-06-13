Воздушная тревога объявлена в Тамбовской, Рязанской и Липецкой областях

В Тамбовской, Рязанской и Липецкой областях сработала воздушная тревога Воздушная тревога объявлена в Тамбовской, Рязанской и Липецкой областях

Москва13 июн Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тамбовской, Рязанской и Липецкой областей. Об этом сообщают региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области с 23.36 13.06.2026 Соблюдайте спокойствие! информирует тамбовская служба РСЧС в канале в MAX

Предупреждения о беспилотной опасности в Липецкой и Рязанской областях также распространены через региональные каналы РСЧС.