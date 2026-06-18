Москва18 июнВести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Липецкой и Ульяновской областей. Об этом сообщили власти регионов через официальные каналы.
Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой областипредупредил губернатор региона Игорь Артамонов в своем канале в MAX
В то же время региональная служба РСЧС в мессенджере MAX проинформировала жителей Ульяновской области о беспилотной опасности.
Ранее в ночь на 18 июня воздушная тревога также сработала в Нижегородской, Владимирской, Пензенской областях и других регионах Центра России и Поволжья.