В Липецкой и Ульяновской областях сработала воздушная тревога Воздушная тревога сработала в Липецкой и Ульяновской областях

Москва18 июн Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Липецкой и Ульяновской областей. Об этом сообщили власти регионов через официальные каналы.

Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области предупредил губернатор региона Игорь Артамонов в своем канале в MAX

В то же время региональная служба РСЧС в мессенджере MAX проинформировала жителей Ульяновской области о беспилотной опасности.

Ранее в ночь на 18 июня воздушная тревога также сработала в Нижегородской, Владимирской, Пензенской областях и других регионах Центра России и Поволжья.