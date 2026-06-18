Москва18 июн Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Нижегородской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Внимание! На территории Нижегородской области введен режим "Беспилотная опасность". Соблюдайте спокойствие говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 18 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах, в том числе в Ивановской, Владимирской, Рязанской, Пензенской, Тульской областях, а также в Крыму.