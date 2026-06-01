Режим беспилотной опасности введен в Адыгее и Нижегородской области

Москва1 июн Вести.Режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщают региональные служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Введен режим "Беспилотная опасность". Соблюдайте спокойствие. говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 1 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Пензенской области, Мордовии и некоторых других регионах России.