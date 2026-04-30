В Пермском крае объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Пермском крае

Москва30 апр Вести.Режим беспилотной опасности из-за возможной воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины введен на территории Пермского края. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности региона.

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности информирует ведомство в своем Telegram-канале

Ночью 30 апреля воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Татарстане, Чувашии, Костромской и Оренбургской областях, а также в некоторых других регионах России.