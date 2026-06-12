Москва12 июнВести.На территории Пермского края объявлена Беспилотная опасность. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность"говорится в публикации
Отмечается, что все оперативные службы находятся в состоянии полной готовности.
В случае необходимости гражданам следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.
Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.