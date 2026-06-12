Жителей Пермского края предупредили об опасности беспилотников В Пермском крае действует режим беспилотной опасности

Москва12 июн Вести.На территории Пермского края объявлена Беспилотная опасность. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность" говорится в публикации

Отмечается, что все оперативные службы находятся в состоянии полной готовности.

В случае необходимости гражданам следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.