Москва1 июнВести.На территории Краснодарского края объявлена воздушная тревога в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛАговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
РСЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности и укрыться в безопасном месте.
Ранее в ночь на 1 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в Крыму, Ставропольском крае, Пензенской области, Мордовии и некоторых других регионах России.