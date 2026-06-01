В Краснодарском крае объявлена тревога из-за угрозы БПЛА Угроза БПЛА объявлена в Краснодарском крае

Москва1 июн Вести.На территории Краснодарского края объявлена воздушная тревога в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

РСЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности и укрыться в безопасном месте.

Ранее в ночь на 1 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в Крыму, Ставропольском крае, Пензенской области, Мордовии и некоторых других регионах России.