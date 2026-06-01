Воздушная тревога объявлена в Ставропольском крае, Пензенской области и Мордовии

Москва1 июн Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Ставропольском крае, Пензенской области и Мордовии. Об этом сообщает власти регионов через официальные каналы.

Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Владимир Владимиров в своем канале в мессенджере MAX

Жителей Пензенской области проинформировал глава региона Олег Мельниченко, население Мордовии – канал правительства республики в MAX.

Ранее в ночь на 1 июня воздушная тревога сработала в Крыму, Брянской и Тамбовской областях.