Беспилотная опасность объявлена в Брянской и Тамбовской областях

Москва1 июн Вести.На территории Брянской и Тамбовской областей введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили власти регионов.

По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место предупредил, в частности, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере MAX

Жителей Тамбовской области оповестили об угрозе через канал Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ранее в ночь на 1 июня воздушная тревога сработала в Крыму, системы ПВО отражают атаку противника.