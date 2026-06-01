Москва1 июнВести.На территории Брянской и Тамбовской областей введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили власти регионов.
По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное местопредупредил, в частности, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере MAX
Жителей Тамбовской области оповестили об угрозе через канал Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ранее в ночь на 1 июня воздушная тревога сработала в Крыму, системы ПВО отражают атаку противника.