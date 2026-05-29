Москва29 маяВести.Режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов объявлена на территории Тамбовской и Вологодской областей. Об этом предупредили региональные власти в официальных каналах.
По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность"информировал губернатор Георгий Филимонов в своем канале в мессенджере MAX
О воздушной тревоге из-за опасности атаки беспилотных воздушных судов в Тамбовской области предупреждает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ранее ночью 29 мая воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах России, включая Нижегородскую, Рязанскую и Владимирскую области. В Волгограде при атаке БПЛА был поврежден многоэтажный жилой дом.