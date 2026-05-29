Жилая многоэтажка повреждена при атаке БПЛА в Волгоградской области

Москва29 мая Вести.В Волгограде в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден жилой многоэтажный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, согласно предварительной информации, никто из людей не пострадал.

В Краснооктябрьском районе атакован жилой многоквартирный дом по ул. Вершинина, 32. По предварительным данным повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано уточнил губернатор, слова которого приводятся в официальном канале правительства Волгоградской области в мессенджере MAX

Бочаров также отметил, что в ходе массированная атака БПЛА, которую отражают силы противовоздушной обороны (ПВО), нацелена на энергетическую и гражданскую инфраструктуру региона.