Бочаров: мирный житель ранен при атаке БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области при атаке БПЛА ранен мирный житель Бочаров: мирный житель ранен при атаке БПЛА в Волгоградской области

Москва29 апр Вести.В Волгоградской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) получил ранение мирный житель. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, под ударом были объекты гражданской инфраструктуры на территории Алексеевского и Ольховского районов.

Ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры… В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги приводит слова губернатора официальный канал правительства региона в мессенджере MAX

Согласно предварительным данным, которые приводятся в сообщении, других повреждений, пострадавших и возгораний не зафиксировано.

Ранее стало известно, что Росавиация в целях безопасности временно ограничила полеты в аэропорту Волгограда.