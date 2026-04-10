Москва10 апр Вести.В Волгограде в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар в одном из зданий после падения обломков дрона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные местных жителей.

По словам очевидцев, после атаки ВСУшных дронов по Волгограду произошел пожар в здании на юге города. Предварительно, на него рухнули обломки БПЛА. Местные утверждают, что слышали более 20 взрывов над городом. По их словам, сбиты десятки дронов-камикадзе говорится в публикации

Официальная информация о последствиях этой атаки не поступала.

Ранее ночью 10 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в Суровикинском районе повреждены пять частных жилых домов. Кроме того, по его словам, в Красноармейском районе Волгограда было зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева.

В аэропорту Волгограда в целях безопасности введены ограничения на полеты.