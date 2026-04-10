Москва10 апр Вести.В ночном небе над Волгоградом прозвучала серия взрывов, которая связана с отражением атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказали SHOT, что слышали гул и не менее 5-7 взрывов в южной части города. По словам очевидцев, БПЛА летят на низкой высоте, включительно вдоль русла реки Волги. Также о звуках мотора в небе сообщают жители соседнего города Волжский утверждается в публикации

Официальная информация об этой атаке и ее последствия не поступала.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 апреля Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропорту Волгограда.