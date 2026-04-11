В Новороссийске система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), над городом звучат взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Как отмечается, первые взрывы прозвучали в Новороссийске около 2.00 мск.

По словам очевидцев, сбито уже минимум два беспилотника ВСУ. В небе над Черным морем видны яркие вспышки, работает российская ПВО утверждается в публикации

Официальная информация об атаке и ее последствиях не поступала.

Ранее ночью 11 апреля мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своих социальных сетях предупредил сначала о ракетной опасности, а затем об угрозе атаки БПЛА.