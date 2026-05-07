Москва7 мая Вести.В Новороссийске звучит сирена, жителей города предупредили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем MAX-канале глава муниципалитета Андрей Кравченко.

В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников написал градоначальник

Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. А также напомнил о запрете снимать и выкладывать в социальных сетях фото работы сил ПВО, беспилотников и их обломков.