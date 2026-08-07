Москва7 авгВести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке вражеских БПЛА на территории города, звучит сирена.
Соответствующая публикация появилась в 15.24 по московскому времени в мессенджере MAX.
Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио "Новая Россия" (104 ФМ), телеканал "Новороссийское телевидение" (22 кнопка у кабельных операторов)отмечается в сообщении
Глава Новороссийска также напоминает о запрете снимать и выкладывать в соцсети отражение атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.