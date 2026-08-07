В Новороссийске звучит сирена, ПВО отражает атаку беспилотников В Новороссийске атака беспилотников, звучит сирена

Москва7 авг Вести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке вражеских БПЛА на территории города, звучит сирена.

Соответствующая публикация появилась в 15.24 по московскому времени в мессенджере MAX.

Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио "Новая Россия" (104 ФМ), телеканал "Новороссийское телевидение" (22 кнопка у кабельных операторов) отмечается в сообщении

Глава Новороссийска также напоминает о запрете снимать и выкладывать в соцсети отражение атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.