Атаку БПЛА отражают в Новороссийске В Новороссийске отражают атаку беспилотников

Москва7 авг Вести.В Новороссийске сегодня утром идет отражение атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил в 10.08 в мессенджере MAX глава города Андрей Кравченко.

Он заверил, что все службы приведены в состояние максимальной готовности.

В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА говорится в публикации

Граждан призвали не подходить к окнам и принять меры безопасности, а также не снимать и не выкладывать в соцсети фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки и работу специальных и оперативных служб.

Ранее сегодня жителей и гостей города-курорта предупредили об атаке БПЛА.