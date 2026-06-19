В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Новороссийске

Москва19 июн Вести.На территории Новороссийска объявлен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом глава города-героя Андрей Кравченко сообщил в MAX.

Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной! говорится в сообщении

Кравченко напомнил о правилах поведения при включении сигнала "Внимание всем". При нахождении дома, нельзя приближаться к окнам. Лучшее укрытие - помещения без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

На улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или парковке. Нельзя прятаться в автомобили и под стенами многоквартирных домов.

Ранее утром 19 июня в городе тоже объявлялась угроза атаки БПЛА.