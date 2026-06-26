Москва26 июнВести.В Новороссийске введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в мессенджере MAX.
На территории Новороссийска объявлена атаки беспилотников (БПЛА)написал Андрей Кравченко
При сигнале "Внимание всем" жителям и гостям города рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в помещении без окон или с окнами, не выходящими на море. Находящимся на улице следует спрятаться в цоколе здания или подземном переходе. Использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов опасно.
Сигнал отменят, когда обстановка в Новороссийске станет безопасной.