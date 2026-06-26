Москва26 июнВести.На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в мессенджере MAX.
Он призвал жителей и гостей города укрыться в безопасных помещениях, окна которых не выходят на море или в которых нет окон.
Тем, кто оказался на улице, Кравченко посоветовал спрятаться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке.
Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала!призвал глава Новороссийска
Он пояснил, что сигнал будет отменен сразу, как обстановка станет безопасной.