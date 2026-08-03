Москва3 авгВести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городу-курорту угрожает атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)написал он в мессенджере MAX
Кравченко рекомендовал жителям и гостям города укрыться в безопасных помещениях, цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке.
Он призвал ждать тревоги и заверил, что его отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной.
Ранее беспилотную опасность объявили в Геленджике.