В Новороссийске объявлена беспилотная угроза Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске

Москва3 авг Вести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городу-курорту угрожает атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) написал он в мессенджере MAX

Кравченко рекомендовал жителям и гостям города укрыться в безопасных помещениях, цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке.

Он призвал ждать тревоги и заверил, что его отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной.

Ранее беспилотную опасность объявили в Геленджике.