Москва21 июлВести.В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в мессенджере MAX.
На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)говорится в публикации
В случае включения сирен жителям и гостям города рекомендовано соблюдать правила безопасности.
Находясь дома, следует держаться подальше от окон и укрыться в комнате без окон или с окнами, выходящими не на море. На улице необходимо спуститься в цокольный этаж здания, подземный переход или на парковку.
Укрываться в автомобиле и у стен многоквартирных домов опасно.
Глава города призвал граждан сохранять спокойствие и ждать сигнала об отмене угрозы.