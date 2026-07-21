Глава Новороссийска сообщил об угрозе атаки БПЛА в городе

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников Глава Новороссийска сообщил об угрозе атаки БПЛА в городе

Москва21 июл Вести.В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в мессенджере MAX.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) говорится в публикации

В случае включения сирен жителям и гостям города рекомендовано соблюдать правила безопасности.

Находясь дома, следует держаться подальше от окон и укрыться в комнате без окон или с окнами, выходящими не на море. На улице необходимо спуститься в цокольный этаж здания, подземный переход или на парковку.

Укрываться в автомобиле и у стен многоквартирных домов опасно.

Глава города призвал граждан сохранять спокойствие и ждать сигнала об отмене угрозы.