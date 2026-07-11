Москва11 июл Вести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки вражеских беспилотников на территории города.

Об этом он заявил в мессенджере MAX в 14.53 по московскому времени.

При включении сирен – сигнала "Внимание всем": если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) отмечается в сообщении

При нахождении на улице следует укрыться в цоколе здания или в подземном переходе.

Не рекомендуется прятаться в машинах и под стенами домов.