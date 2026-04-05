Москва5 апр Вести.Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Новороссийске Краснодарского края, сообщил в мессенджере MAX глава города Андрей Кравченко.

Жителя и гостям Новороссийска напомнили о порядке действий в случае включения сирен - сигнала "Внимание всем".

Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами говорится в заявлении

Тем, кого предупреждение застало на улице, рекомендовано укрыться в помещениях цокольных этажей, подземных парковках и подземных переходах.

Также Андрей Кравченко подчеркнул, что нельзя укрываться в машинах и под стенами многоквартирных домов.