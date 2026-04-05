Москва5 апрВести.На территории Новороссийска объявили опасность беспилотной атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра города Андрея Кравченко.
Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотниковпишет мэр
Кравченко также напомнил о запрете снимать и публиковать фотографии и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов и сотрудников специальных и оперативных служб.