Москва1 мая Вести.В городе Новороссийск Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников написал он в своем Telegram-канале

Кравченко предупредил жителей, что при включении сирен – сигнала "Внимание всем" им необходимо укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, а если тревога застала на улице – в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала тревоги.