Москва1 маяВести.В городе Новороссийск Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотниковнаписал он в своем Telegram-канале
Кравченко предупредил жителей, что при включении сирен – сигнала "Внимание всем" им необходимо укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, а если тревога застала на улице – в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке.
Он призвал граждан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала тревоги.