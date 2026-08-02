В Новороссийске включена сирена "Внимание всем" Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске

Москва2 авг Вести.На территории Новороссийска объявили угрозу атаки беспилотников. Информация опубликована в канале в главы города Андрея Кравченко в 07.09.

Уважаемые жители и гости города-героя! При включении сирен – сигнала "Внимание всем", если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами… говорится в сообщении

При нахождении на улице нужно укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Использовать для укрытия автомобиль нельзя.

Сигнал будет отменен сразу, как только обстановка станет безопасной, отметил Кравченко.