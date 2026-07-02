Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Новороссийске В Новороссийске объявлен режим угрозы атаки БПЛА

Москва2 июл Вести.В Новороссийске работает сирена, оповещающая о воздушной опасности. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА). Будьте внимательны и осторожны… написал градоначальник в MAX

При включении сирен сигнала "Внимание всем" необходимо спрятаться в помещении без окон или найти другое безопасное место, напомнил глава города.

Оставаться в укрытии необходимо до официального сообщения об отмене угрозы атаки БПЛА. Сигнал тревоги будет отменен, как только обстановка станет безопасной.