Москва2 июлВести.В Новороссийске работает сирена, оповещающая о воздушной опасности. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА). Будьте внимательны и осторожны…написал градоначальник в MAX
При включении сирен сигнала "Внимание всем" необходимо спрятаться в помещении без окон или найти другое безопасное место, напомнил глава города.
Оставаться в укрытии необходимо до официального сообщения об отмене угрозы атаки БПЛА. Сигнал тревоги будет отменен, как только обстановка станет безопасной.