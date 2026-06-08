Глава Новороссийска сообщил об атаке БПЛА, включена сирена На фоне атаки БПЛА в Новороссийске включена сирена

Москва8 июн Вести.В Новороссийске на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) включена сирена – сигнал "Внимание всем", сообщил глава города Андрей Кравченко.

Градоначальник обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.

В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака БПЛА написал Кравченко в мессенджере MAX

Он попросил горожан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, либо там, где окна не обращены к морю. Тем, которого тревога застала на улице, рекомендовано спрятаться в цокольном этаже ближайшего дома либо на подземной парковке или в подземном переходе.