В Новороссийске жителей предупредили об угрозе атаки БПЛА В Новороссийске введен режим угрозы атаки беспилотников

Москва5 авг Вести.В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в мессенджере MAX.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) написал Андрей Кравченко

Жителей и гостей города-героя призывают соблюдать меры безопасности до отмены сигнала.

При звуке сирен рекомендуется укрыться в помещении без окон или с глухими стенами – коридоре, ванной, туалете, кладовой. Тем, кто окажется на улице, советуют спуститься в цокольный этаж, подземный переход или паркинг. Укрываться в автомобиле или рядом со стенами многоквартирных домов опасно.

Сигнал отбоя будет подан сразу после нормализации обстановки.