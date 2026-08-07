В Новороссийске жителей предупредили об угрозе атаки БПЛА

В Новороссийске объявили беспилотную опасность - жителей призвали укрыться В Новороссийске жителей предупредили об угрозе атаки БПЛА

Москва7 авг Вести.В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Андрей Кравченко в мессенджере MAX.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) написал Андрей Кравченко

При звуке сирен жителям и гостям рекомендуют укрыться в помещении без окон с глухими стенами - коридоре, ванной, туалете, кладовой, либо в комнате, окна которой не выходят на море.

Тем, кто окажется на улице, советуют спуститься в цокольный этаж, подземный переход или паркинг.

Укрываться в автомобиле и рядом со стенами многоквартирных домов опасно.

Сигнал отбоя будет подан сразу после нормализации обстановки.