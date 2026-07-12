Москва12 июлВести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки вражеских беспилотников на территории города.
Об этом он сообщил в мессенджере MAX.
В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио "Новая Россия" (104 ФМ)отметил глава субъекта в 16.56 мск
Рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в ванне или коридоре. При нахождении на улице следует спрятаться в цоколе здания или в подземном переходе.
Опасно прятаться в машинах или под стенами домов.