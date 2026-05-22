На территории Новороссийска объявлена воздушная тревога Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске

Москва22 мая Вести.Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Новороссийска. Об этом сообщает глава города Андрей Кравченко.

Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! говорится в сообщении

Гражданам напомнили о поведении при включении сигнала "Внимание всем".

Если вы находитесь дома – не подходите к окнам… Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке) уточнил глава города

Сигнал будет отменен сразу, как только обстановка станет безопасной.