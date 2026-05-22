Москва22 маяВести.Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Новороссийска. Об этом сообщает глава города Андрей Кравченко.
Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала!говорится в сообщении
Гражданам напомнили о поведении при включении сигнала "Внимание всем".
Если вы находитесь дома – не подходите к окнам… Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)уточнил глава города
Сигнал будет отменен сразу, как только обстановка станет безопасной.