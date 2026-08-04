Москва4 авг Вести.Расчеты средств ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новороссийске, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников написал он в мессенджере MAX

Кравченко обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и следить за сообщениями из официальных источников, а также напомнил о запрете снимать и выкладывать в интернет фото или видео отражения атаки беспилотников, работы средств ПВО, специальных и оперативных служб.

Незадолго до этого глава Новороссийска объявил об угрозе атаки БПЛА в городе.