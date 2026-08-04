Угроза атаки БПЛА возникла в Новороссийске, Геленджике и Туапсе

В Новороссийске, Геленджике и Туапсе объявлена беспилотная опасность Угроза атаки БПЛА возникла в Новороссийске, Геленджике и Туапсе

Москва4 авг Вести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко днем 4 августа объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) написал он в мессенджере MAX

Кравченко посоветовал жителям и гостям города-курорта покинуть улицы, укрыться в безопасных помещения, сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала "Внимание всем".

Со своей стороны, об опасности БПЛА объявил глава городского округа Геленджик Алексей Богодистов.

Уважаемые жители! В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны призвал он

Чуть раньше в аэропорту Геленджика были введены ограничения на полеты, необходимые для обеспечения безопасности.

О беспилотной опасности также проинформировала администрация Туапсинского муниципального округа.