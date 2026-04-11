Москва11 апр Вести.В Новороссийске сработала сирена воздушной тревоги в связи с угрозой ракетной атаки. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность предупредил мэр в своем Telegram-канале, призвав укрыться в безопасном месте

Глава Новороссийска также обратился с просьбой сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями об обстановке в городе.

Ранее ночью 11 апреля воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Геленджике.