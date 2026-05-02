Москва2 маяВести.В Новороссийске прозвучали сирены, предупреждающие о ракетной опасности. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале главы города Андрея Кравченко.
В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Ракетная опасностьпишет мэр
Кравченко посоветовал жителям, которые находятся на улице, укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Тем же, кто остается дома, он порекомендовал оставаться в помещениях со сплошными стенами, таких как ванная, туалет, кладовая или коридор.