Сирены предупредили о ракетной опасности в Новороссийске Ракетную опасность объявили в Новороссийске

Москва2 мая Вести.В Новороссийске прозвучали сирены, предупреждающие о ракетной опасности. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале главы города Андрея Кравченко.

В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность пишет мэр

Кравченко посоветовал жителям, которые находятся на улице, укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Тем же, кто остается дома, он порекомендовал оставаться в помещениях со сплошными стенами, таких как ванная, туалет, кладовая или коридор.