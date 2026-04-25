Москва25 апрВести.Возгорание произошло на территории промышленной площадки в Волгоградской области в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщила администрация региона со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Враг совершил атаку, в том числе на объекты энергетической инфраструктуры, ночью 25 апреля, однако силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось ее отразить.
В результате падения обломков в хуторе Караичев на территории промышленной площадки произошло возгорание строительных материалов на площади 50 кв. мсказано в сообщении, опубликованном в канале администрации в мессенджере MAX
Пожар ликвидирован. Жертв или пострадавших среди мирного населения нет.