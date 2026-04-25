Возгорание произошло на промплощадке под Волгоградом после падения частей дронов

Пожар вспыхнул на промплощадке под Волгоградом после падения обломков дронов ВСУ Возгорание произошло на промплощадке под Волгоградом после падения частей дронов

Москва25 апр Вести.Возгорание произошло на территории промышленной площадки в Волгоградской области в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщила администрация региона со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Враг совершил атаку, в том числе на объекты энергетической инфраструктуры, ночью 25 апреля, однако силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось ее отразить.

В результате падения обломков в хуторе Караичев на территории промышленной площадки произошло возгорание строительных материалов на площади 50 кв. м сказано в сообщении, опубликованном в канале администрации в мессенджере MAX

Пожар ликвидирован. Жертв или пострадавших среди мирного населения нет.