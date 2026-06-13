Москва13 июнВести.В Волгоградской области после падения обломков БПЛА возникло возгорание на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит администрация региона в Telegram.
В настоящее время тушение пожара продолжается.
В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжаетсяговорится в публикации
Также в Кумылженском районе в результате падения дрона загорелась окраина лесного массива "Шакинская дубрава" – огонь уже потушили.
Информации о пострадавших не поступало.
Отмечается, что силы ПВО Министерства обороны России в течение ночи отражали атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область.