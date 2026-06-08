Москва8 июнВести.В Жирновском районе Волгоградской области обломки украинских дронов упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы (ЛПДС), из-за чего возник пожар. Об этом сообщила в Telegram-канале администрация региона.
Уточняется, что пламя быстро потушили.
В результате падения обломков на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе возникло возгорание, которое было оперативно потушенопишет администрация
Никто из людей не пострадал в результате инцидента.