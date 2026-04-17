Москва17 апрВести.В поселке Ермилово Выборгского района Ленинградской области в ходе отражения атаки беспилотников в результате падения фрагментов загорелось помещение склада. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем официальном Telegram-канале.
В результате ЧП никто не пострадал.На место инцидента прибыли пожарные подразделения района.
Ранее утром Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью сбито семь дронов.