Дрозденко: после атаки БПЛА возник пожар на объекте Минобороны в Ленобласти

Дрозденко сообщил о пожаре на объекте Минобороны в Ленобласти после атаки БПЛА Дрозденко: после атаки БПЛА возник пожар на объекте Минобороны в Ленобласти

Москва6 июн Вести.Пожар возник на объекте Минобороны после массированной атаки украинских беспилотников на территорию Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В Ломоносовском районе, на объекте Министерства Обороны возник пожар. Мною создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием - эта мера временная рассказал глава региона в мессенджере MAX

Он попросил местных жителей отнестись к этому с пониманием и подчеркнул, что ситуация находится под контролем, добавив, что, предположительно, люди смогут вернуться в свои дома в ближайшие часы.

Также обломки дронов упали в Лужском и Волосовском районах. Есть незначительные повреждения фасадов и остекления домов. Обошлось без пострадавших.

Всего за утро 6 июня, субботу, над областью были уничтожены 144 вражеских БПЛА. Дрозденко отметил, что речь идет о беспрецедентной атаке на регион.