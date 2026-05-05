Москва5 маяВести.В Ленинградской области за прошедшую ночь было уничтожено 29 беспилотников. Их атака привела к пожару в городе Кириши, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.
Он отметил, что возгорание уже локализовано и работы по его тушению завершаются.
По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА противниканаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Глава Ленобласти также отметил, что основной целью украинских дронов был КИНЕФ – нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши.
Жертв в результате налета БПЛА нет, подытожил Дрозденко.