Дрозденко: в Ленобласти сбито 29 БПЛА, их основной целью был КИНЕФ

В Ленобласти уничтожено 29 БПЛА, в промзоне Киришей локализован пожар Дрозденко: в Ленобласти сбито 29 БПЛА, их основной целью был КИНЕФ

Москва5 мая Вести.В Ленинградской области за прошедшую ночь было уничтожено 29 беспилотников. Их атака привела к пожару в городе Кириши, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что возгорание уже локализовано и работы по его тушению завершаются.

По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА противника написал он в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ленобласти также отметил, что основной целью украинских дронов был КИНЕФ – нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши.

Жертв в результате налета БПЛА нет, подытожил Дрозденко.