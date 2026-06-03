Москва3 июн Вести.В воздушном пространстве Ленинградской области произошло уничтожение 59 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Лужском районе области зафиксированы повреждения частных домов.

Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА. Четыре частных дома получили незначительные повреждения написал он в MAX

Пострадавших в результате налета БПЛА нет. В других районах Ленобласти пострадавших, как и ущерба инфраструктуре, также нет.